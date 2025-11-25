25 de novembro de 2025
INVASÃO NA MADRUGADA

Ladrão fica entalado sem calça em porta giratória de banco; VÍDEO

Quase duas horas e meia após a entrada, a Polícia Militar chegou e encontrou o rapaz escondido debaixo da escada.

Um ladrão de 20 anos em Carangola, na Zona da Mata mineira, tentou furtar uma agência bancária no último dia 21, mas foi vencido pela porta giratória. A tentativa, registrada pelas câmeras internas, durou mais de duas horas e terminou com o rapaz algemado, de cueca e escondido debaixo de uma escada.

Segundo as imagens, após entrar no banco na madrugada, o rapaz atacou caixas eletrônicos a chutes e socos, danificando três deles. Depois, travou batalha com a porta giratória: ficou preso pela cintura, depois pelo pescoço, e perdeu a bermuda no processo, em cerca de 20 minutos de esforço.

Uma vez livre da porta, circulou pela agência, fuçou mesas, armários, olhou envelopes, tentou acessar a área do cofre e se decepcionou ao descobrir que a garrafa de café estava vazia. Ao tentar sair, travou novamente na porta giratória.

Quase duas horas e meia após a entrada, a Polícia Militar chegou e encontrou o rapaz escondido debaixo da escada, com pequenos ferimentos e sinais de uso de álcool ou drogas. Ele admitiu ter entrado pela porta da frente para roubar dinheiro, mas não levou nada.

A Caixa informou que detalhes sobre o crime são repassados apenas às autoridades. A agência abriu normalmente na segunda-feira (24).

*Com informações do G1

