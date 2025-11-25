Um ladrão de 20 anos em Carangola, na Zona da Mata mineira, tentou furtar uma agência bancária no último dia 21, mas foi vencido pela porta giratória. A tentativa, registrada pelas câmeras internas, durou mais de duas horas e terminou com o rapaz algemado, de cueca e escondido debaixo de uma escada.
Segundo as imagens, após entrar no banco na madrugada, o rapaz atacou caixas eletrônicos a chutes e socos, danificando três deles. Depois, travou batalha com a porta giratória: ficou preso pela cintura, depois pelo pescoço, e perdeu a bermuda no processo, em cerca de 20 minutos de esforço.
Uma vez livre da porta, circulou pela agência, fuçou mesas, armários, olhou envelopes, tentou acessar a área do cofre e se decepcionou ao descobrir que a garrafa de café estava vazia. Ao tentar sair, travou novamente na porta giratória.
Quase duas horas e meia após a entrada, a Polícia Militar chegou e encontrou o rapaz escondido debaixo da escada, com pequenos ferimentos e sinais de uso de álcool ou drogas. Ele admitiu ter entrado pela porta da frente para roubar dinheiro, mas não levou nada.
A Caixa informou que detalhes sobre o crime são repassados apenas às autoridades. A agência abriu normalmente na segunda-feira (24).
*Com informações do G1