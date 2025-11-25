Um ladrão de 20 anos em Carangola, na Zona da Mata mineira, tentou furtar uma agência bancária no último dia 21, mas foi vencido pela porta giratória. A tentativa, registrada pelas câmeras internas, durou mais de duas horas e terminou com o rapaz algemado, de cueca e escondido debaixo de uma escada.

Leia mais: Preso fica entalado entre grades de cela ao tentar fugir; VÍDEO

Segundo as imagens, após entrar no banco na madrugada, o rapaz atacou caixas eletrônicos a chutes e socos, danificando três deles. Depois, travou batalha com a porta giratória: ficou preso pela cintura, depois pelo pescoço, e perdeu a bermuda no processo, em cerca de 20 minutos de esforço.