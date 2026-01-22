Dois réus foram condenados a penas que somam quase 60 anos de prisão pelo crime classificado pela Justiça como de extrema crueldade. A mulher recebeu 30 anos e oito meses de reclusão, e o homem, 27 anos e quatro meses, ambos em regime inicial fechado, além do pagamento de indenização às famílias da vítima.

A condenação se refere ao latrocínio de março de 2025, no Morro dos Conventos, em Araranguá (SC). Na ocasião, um venezuelano foi roubado e empurrado do penhasco de 80 metros de altura após ser atraído para uma emboscada.