Dois réus foram condenados a penas que somam quase 60 anos de prisão pelo crime classificado pela Justiça como de extrema crueldade. A mulher recebeu 30 anos e oito meses de reclusão, e o homem, 27 anos e quatro meses, ambos em regime inicial fechado, além do pagamento de indenização às famílias da vítima.
A condenação se refere ao latrocínio de março de 2025, no Morro dos Conventos, em Araranguá (SC). Na ocasião, um venezuelano foi roubado e empurrado do penhasco de 80 metros de altura após ser atraído para uma emboscada.
Segundo a denúncia, a mulher fingiu interesse e marcou encontro com o homem; com outros envolvidos, embriagou-o. O grupo foi até uma área isolada próxima ao farol do Morro dos Conventos, onde o assalto foi anunciado. Após se recusar a pular, a vítima foi empurrada do penhasco e morreu.
Após o crime, os envolvidos fugiram com o carro e os pertences da vítima, que foi levado para o Rio Grande do Sul e apreendido dias depois. Outros dois homens foram condenados a um ano de prisão cada um pela receptação do automóvel.
Além do latrocínio, a mulher foi condenada por corrupção de menores e fraude processual. Ambos os principais réus tiveram negado o direito de recorrer em liberdade.
