Um ataque armado interrompeu um sepultamento no sábado (17), em Coaraci, no sul da Bahia, quando homens invadiram o cemitério, dispararam tiros, incendiaram o caixão e atiraram contra o cadáver durante o enterro.

Segundo a Polícia Civil, o grupo chegou armado ao local e efetuou disparos para o alto para dispersar familiares e amigos de Alessandro Andrade de Souza. Em seguida, os suspeitos atearam fogo no caixão e fizeram novos disparos diretamente contra o corpo.