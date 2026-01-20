A família de Pedro Henrique decidiu interná-lo numa clínica psiquiátrica em Curitiba (PR) após a saída conturbada do ex-brother do BBB 26. Segundo informações divulgadas pelo portal Leo Dias e repercutidas no programa Melhor da Tarde, o rapaz apresentou sinais de surto psicótico e delírios ao deixar o reality.
De acordo com relatos de familiares, Pedro chegou à capital paranaense acompanhado por um produtor e um segurança e demonstrava confusão mental, sem reconhecer o local onde estava. Em um dos episódios citados, ele acreditava estar na França. Outro ponto que chamou a atenção foi não ter se lembrado de sua participação no programa, além de relatar ouvir a voz de “Tadeu”, sem conseguir associá-la ao apresentador do BBB.
Ainda segundo a família, o ex-participante não tinha clareza de que havia integrado um reality show, o que levou à decisão pela internação imediata para acompanhamento médico especializado. A situação também gerou discussões sobre se o comportamento exibido por Pedro no confinamento poderia ter sido parte de uma estratégia de jogo. A esposa, Rayne Luiza, negou qualquer planejamento nesse sentido.
