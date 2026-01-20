20 de janeiro de 2026
Portal Sampi

Portal Sampi
Portal Sampi

buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
'ESTÁ DELIRANDO'

BBB26: Pedro será internado em clínica psiquiátrica, diz família

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/TV Globo
Num dos episódios citados pela família de Pedro, ele acreditava estar na França.
Num dos episódios citados pela família de Pedro, ele acreditava estar na França.

A família de Pedro Henrique decidiu interná-lo numa clínica psiquiátrica em Curitiba (PR) após a saída conturbada do ex-brother do BBB 26. Segundo informações divulgadas pelo portal Leo Dias e repercutidas no programa Melhor da Tarde, o rapaz apresentou sinais de surto psicótico e delírios ao deixar o reality.

Leia mais: Tentativa de beijo forçado no BBB26 vira caso de polícia

De acordo com relatos de familiares, Pedro chegou à capital paranaense acompanhado por um produtor e um segurança e demonstrava confusão mental, sem reconhecer o local onde estava. Em um dos episódios citados, ele acreditava estar na França. Outro ponto que chamou a atenção foi não ter se lembrado de sua participação no programa, além de relatar ouvir a voz de “Tadeu”, sem conseguir associá-la ao apresentador do BBB.

Ainda segundo a família, o ex-participante não tinha clareza de que havia integrado um reality show, o que levou à decisão pela internação imediata para acompanhamento médico especializado. A situação também gerou discussões sobre se o comportamento exibido por Pedro no confinamento poderia ter sido parte de uma estratégia de jogo. A esposa, Rayne Luiza, negou qualquer planejamento nesse sentido.

*Com informações do Leo Dias

Comentários

Comentários