A família de Pedro Henrique decidiu interná-lo numa clínica psiquiátrica em Curitiba (PR) após a saída conturbada do ex-brother do BBB 26. Segundo informações divulgadas pelo portal Leo Dias e repercutidas no programa Melhor da Tarde, o rapaz apresentou sinais de surto psicótico e delírios ao deixar o reality.

De acordo com relatos de familiares, Pedro chegou à capital paranaense acompanhado por um produtor e um segurança e demonstrava confusão mental, sem reconhecer o local onde estava. Em um dos episódios citados, ele acreditava estar na França. Outro ponto que chamou a atenção foi não ter se lembrado de sua participação no programa, além de relatar ouvir a voz de “Tadeu”, sem conseguir associá-la ao apresentador do BBB.