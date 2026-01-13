Um homem de 37 anos foi resgatado na manhã desta terça-feira (13) após sobreviver ao naufrágio de uma embarcação em São Francisco do Sul, no Litoral Norte de Santa Catarina. Ele passou a noite e a madrugada à deriva, agarrado à porta de uma geladeira, até ser localizado pela equipe do helicóptero Águia, da Polícia Militar.

O acidente aconteceu no fim da tarde de segunda-feira (12). No barco estavam pai e filho, e a embarcação virou e afundou. O filho foi encontrado boiando na porta da geladeira entre a Ilha dos Tamboretes e a Enseada, enquanto o pai, de 58 anos, continua desaparecido. As buscas foram mantidas na região.