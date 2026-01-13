Uma mulher foi agredida após ter seus cães atacados por um pitbull que estava solto na rua, no município de Ubajara, no interior do Ceará. O caso foi registrado por câmeras de segurança no domingo (11).

As imagens mostram a vítima passeando com três cachorros presos à coleira quando o pitbullcorre e avança contra os animais. A mulher tenta separar a briga e recebe ajuda de outra pessoa que estava no local. Depois que os cães são afastados, o dono do pitbull chega, discute com a vítima e a agride com soco. Ele só é contido após a intervenção de um segundo homem.