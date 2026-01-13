15 de janeiro de 2026
VEJA VÍDEO

Mulher tem cães atacados por pitbull e ainda apanha do tutor

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/CCTV
O caso foi registrado por câmeras de segurança no domingo (11).

Uma mulher foi agredida após ter seus cães atacados por um pitbull que estava solto na rua, no município de Ubajara, no interior do Ceará. O caso foi registrado por câmeras de segurança no domingo (11).

As imagens mostram a vítima passeando com três cachorros presos à coleira quando o pitbullcorre e avança contra os animais. A mulher tenta separar a briga e recebe ajuda de outra pessoa que estava no local. Depois que os cães são afastados, o dono do pitbull chega, discute com a vítima e a agride com soco. Ele só é contido após a intervenção de um segundo homem.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará informou que a Polícia Civil investiga o caso como lesão corporal dolosa.

*Com informações do SBT News

