MVP da última temporada do NBB, o armador Brite, do Bauru, acredita que o time pode ir longe de novo. No campeonato 24/25, sua equipe foi até a semifinal, eliminando o Paulistano (3 a 2) nas oitavas e o São Paulo (3 a 0), nas quartas.

Atualmente, o time está na nona colocação e segue na disputa por uma vaga na Copa Super 8. Em entrevista no Fim de Papo basquete, ele disse que o time pode brigar para bater novamente entre os quatro melhores e ainda elogiou Andrézão, falando de como ele está jogando em alto nível.

"Temos que, pelo menos, chegar na semifinal de novo. O jeito que o Andrézão está jogando agora, depois da volta de México, é absurdo também. Ele está jogando em um nível alto realmente parece um jogador de Euroleague, o jeito que ele está jogando, é realmente bom de ver".