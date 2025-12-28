As novas medidas restritivas tomadas por Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, quanto à entrada de cidadãos de outros países nos Estados Unidos elevou o número de jogos da Copa do Mundo que podem ter torcedores apenas de um lado.

Pessoas vindas de Senegal e Costa do Marfim foram colocadas na lista de restrições parciais ao longo dos últimos dias. Isso significa que o governo dos Estados Unidos endureceu ainda mais a entrada de viajantes oriundos desses países, mas não proibiu totalmente.

As duas seleções africanas farão dois jogos cada dentro dos Estados Unidos durante a fase de grupos. Os senegaleses enfrentarão Noruega e França, enquanto os marfinenses terão pela frente Equador e Curaçao.