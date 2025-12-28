Encontrar areia todo dia depois de varrer a casa nunca foi algo estranho para a funcionária pública aposentada Vanda Rodrigues, 67, moradora do litoral norte do Rio Grande do Sul há quase três décadas. Entretanto, quando se mudou há oito anos com o marido para o balneário de Costa do Sol, em Cidreira, a escala da faxina aumentou como nunca.

"Como na época só tinha uma cerquinha de madeira, cada vento jogava areia para dentro do nosso pátio. Muita areia, de tirar quantidades em carrinho de mão. Era dentro de casa, era para todo lado", conta Vanda. A solução encontrada foi erguer um muro de contenção de cinco metros de altura para impedir que sua casa fosse engolida.

Ter um muro tão alto quanto ou maior que a própria casa foi o mesmo caminho adotado por quase toda a comunidade da Costa do Sol, vizinha de um extenso campo de dunas com aproximadamente 10 km de extensão e em constante movimento.