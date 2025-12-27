A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu alerta para chuvas intensas nos próximos dias. A expectativa é que as chuvas se intensifiquem a partir da próxima segunda-feira (29), com previsão de volumes mais expressivos no interior e, na virada do ano, no litoral paulista, sobretudo no litoral norte.

Diante do cenário, o governo estadual reuniu prefeitos, órgãos estaduais e concessionárias de serviços para alinhar ações preventivas e decidiu instalar um gabinete de crise entre os dias 29 de dezembro e 4 de janeiro.