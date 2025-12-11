Em entrevista exclusiva à reportagem, ele falou longamente sobre sua relação afetiva com o clube, o movimento de investidores e a necessidade de profissionalização.

São-paulino declarado, ele afirma que está disposto a ajudar o clube, mas condiciona o investimento à modernização do Estatuto e ao avanço para um modelo de clube-empresa. Diego também descarta qualquer intenção de disputar cargos políticos no Tricolor.

Diego Fernandes, empresário do mercado financeiro que ganhou notoriedade nacional por intermediar tratativas envolvendo Carlo Ancelotti na Seleção Brasileira, confirmou que recebeu "sinal verde" de um grupo de investidores brasileiros e estrangeiros interessados em aportar recursos no São Paulo.

Recentemente você conversou com conselheiros do clube e agora você inicia as tratativas com investidores interessados, qual a sinalização que você recebeu? Você pretende se envolver com a política do clube para viabilizar essa possibilidade?

"Fui autorizado a falar por esse grupo que estamos prontos para investir no São Paulo - desde que o clube modernize seu Estatuto, que, até onde consta para nós, é de 1950 e extremamente ultrapassado. O modelo de eleição também é muito atrasado. Além disso, há a questão do clube-empresa. Tendo esses dois pontos resolvidos, estamos prontos para investir no São Paulo. Conversei bastante com o pessoal e deixei claro que não tenho pretensão nenhuma de ser presidente ou conselheiro do clube. Firmei um acordo com eles de que não participarei da política do São Paulo. Não vou fazer nenhum movimento político, nada disso. Minha questão aqui é acreditar que um modelo SAF pode ajudar o São Paulo com investidores. Gosto muito do modelo que o Fluminense implementou: mantém a tradição, tem investidores que amam o clube e querem preservar sua história, além de investidores que enxergam o futebol como negócio".

E como começaram essas conversas?