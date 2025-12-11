O Vasco venceu o Fluminense de virada por 2 a 1, com um gol no finzinho, e largou em vantagem no jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil, nesta quinta-feira, no Maracanã.

Kevin Serna fez o gol do Fluminense no primeiro tempo. Mas Rayan empatou para o Vasco no segundo tempo e Vegetti, já nos acréscimos, foi o herói da virada.

Com um Maracanã pulsante e de maioria vascaína, por causa do mando, o time de Fernando Diniz pode até empatar para avançar à final. Um deles enfrenta Corinthians ou Cruzeiro.