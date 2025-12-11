Um motociclista morreu após se enrolar em um fio solto de poste na Vila Norma, zona leste de São Paulo, na tarde desta quinta-feira (11).

A vítima, identificada pela Polícia Militar como Felipe Vicente da Silva Oliveira, trafegava com a motocicleta Honda/CG Titan pela avenida São Miguel, quando se enroscou no cabo. O homem foi degolado. Um automóvel também teria se envolvido no acidente.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros esteve no endereço e constatou a morte de Felipe no local.