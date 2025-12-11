13 de dezembro de 2025
Portal Sampi

Portal Sampi
Portal Sampi

buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
FATALIDADE

Motociclista morre degolado após se enrolar em fio de poste

Por Paulo Eduardo Dias | da Folhapress
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/Google
Acidente aconteceu na Vila Norma, zona leste de São Paulo
Acidente aconteceu na Vila Norma, zona leste de São Paulo

Um motociclista morreu após se enrolar em um fio solto de poste na Vila Norma, zona leste de São Paulo, na tarde desta quinta-feira (11).

A vítima, identificada pela Polícia Militar como Felipe Vicente da Silva Oliveira, trafegava com a motocicleta Honda/CG Titan pela avenida São Miguel, quando se enroscou no cabo. O homem foi degolado. Um automóvel também teria se envolvido no acidente.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros esteve no endereço e constatou a morte de Felipe no local.

Policiais militares do Comando de Policiamento de Trânsito preservaram o ponto para a perícia. A ocorrência foi encaminhada para o 24º DP (Ponte Rasa).

Ainda na zona leste uma mulher de 54 anos morreu após a queda de um muro na rua Cristóvão Jaques, no Jardim Sapopemba, zona leste de São Paulo, na tarde de quarta-feira (10).

O boletim de ocorrência feito pela Polícia Civil cita como causa provável da ocorrência o vendaval motivado por um ciclone extratropical que atinge a cidade.

"No caso, o muro caíra provavelmente em face das alterações climáticas recentes, bem como da ventania nesta data", diz trecho do documento ao qual a Folha teve acesso.

Claudineia Perri Castiglioni, 54, foi atingida pelo concreto por volta das 17h30. Ela foi levada por uma ambulância do Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência) para o Hospital Geral de Sapopemba.

Conforme o registro de ocorrência, Claudineia teve fraturas nas pernas. A morte foi comunicada à polícia por um filho da vítima na noite de quarta.

Segundo a Guia de Encaminhamento de Cadáver assinada por um médico e repassada para a Polícia Civil, Claudineia chegou ao hospital com traumatismo craniano, fraturas no fêmur esquerdo e tornozelo direito.

Durante o atendimento ela teve uma parada cardiorrespiratória e não resistiu.

Comentários

Comentários