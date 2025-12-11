O registro de mais um feminicídio chocou a região de Campinas, no interior de São Paulo, nesta quarta-feira (10). Uma mulher foi morta a facadas pelo marido, que depois se suicidou.

O casal estava junto havia seis anos e tinha um filho de um ano.

O crime ocorreu na rua Professora Hermínia Ricci, no Jardim São Marcos. De acordo com o registro policial, Andreza Silva Ferreira, 33, foi encontrada pela Polícia Militar com ao menos 15 facadas, uma delas cravada na cabeça.