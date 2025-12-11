VAR diz que não houve mão de Memphis em gol do Corinthians
A CBF divulgou o áudio do VAR do gol marcado por Memphis Depay na vitória do Corinthians sobre o Cruzeiro, nesta quarta-feira (10), por 1 a 0, pela semifinal da Copa do Brasil.
O lance tem gerado polêmica por um possível toque de mão de Memphis Depay após a tentativa de cabeceio. A bola teria pegado no braço dele e sobrado limpa para o holandês marcar, já com Cássio caído.
Anderson Daronco, árbitro da partida, e o VAR, Rodrigo D'Alonso Ferreira, citam a possibilidade de toque durante a checagem do lance. O VAR analisa e julga que não houve. Depois, há ainda uma checagem por possível impedimento no lance.
Como foi o diálogo
VAR: Põe em slow motion [câmera lenta], deixa eu ver se pega na mão dele
Árbitro: Checa uma possível mão de quem fez o gol [...] Campo sem protestos
VAR: Casa essa imagem com outra. Estou checando
AVAR: Vou jogar quatro imagens
VAR: Vai, segue... Não pega, tá?!
VAR: Pode seguir, gol confirmado
Árbitro: As duas situações de impedimento e a possível mão?
VAR: Isso
Novos ângulos mostram possível toque
O ângulo mais claro foi divulgado pelo influenciador corintiano Kelvin Thiago, conhecido como "Mil Grau". Nele, é possível ver o que acontece após a tentativa de cabeceio do holandês. Há outros vídeos circulando nas redes que mostram o momento.
Memphis tenta o cabeceio e, depois, a bola teria tocado na mão direita dele. Em seguida, ela sobra para o próprio holandês completar para o fundo do gol já com Cássio caído.
O lance não teve muitas reclamações com bola rolando. Os jogadores e a comissão técnica do Cruzeiro pouco questionaram a validação do tento que deu a vitória ao Corinthians no Mineirão. Até o momento, o clube não se manifestou.
O técnico Leonardo Jardim, do Cruzeiro, publicou um outro ângulo do lance nos stories do seu Instagram. O português não escreveu nada, apenas compartilhou o momento.