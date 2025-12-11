A CBF divulgou o áudio do VAR do gol marcado por Memphis Depay na vitória do Corinthians sobre o Cruzeiro, nesta quarta-feira (10), por 1 a 0, pela semifinal da Copa do Brasil.

O lance tem gerado polêmica por um possível toque de mão de Memphis Depay após a tentativa de cabeceio. A bola teria pegado no braço dele e sobrado limpa para o holandês marcar, já com Cássio caído.

Anderson Daronco, árbitro da partida, e o VAR, Rodrigo D'Alonso Ferreira, citam a possibilidade de toque durante a checagem do lance. O VAR analisa e julga que não houve. Depois, há ainda uma checagem por possível impedimento no lance.

Como foi o diálogo