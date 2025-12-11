Em meio ao planejamento para a próxima temporada, o São Paulo avançou nas movimentações de mercado e abriu conversas com o Fortaleza pelo meio-campista Tomás Pochettino, de 29 anos.

O argentino, um dos principais nomes do elenco tricolor cearense nos últimos anos, foi rebaixado para a Série B em 2024, e o Leão do Pici já admite negociá-lo para aliviar a folha e remodelar o grupo. O nome chegou à mesa da direção são-paulina por indicação direta de Hernán Crespo, que vê em Pochettino o perfil de meia que falta no elenco.

Com um orçamento extremamente limitado para compras, o São Paulo tem trabalhado no mercado da bola com três modelos possíveis de contratação: empréstimo com opção de compra futura, chegada de atletas livres ou troca de jogadores.