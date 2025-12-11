Os cancelamentos de voos no aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, chegaram a 291 até as 15h30 desta quinta-feira (11), somados os dois dias de transtornos provocados pelo ciclone extratropical que passou pelo estado na véspera.

Somente nesta quinta, o segundo mais movimentado aeroporto do país tinha 110 voos cancelados, sendo 63 chegadas e 47 partidas. Na quarta-feira (10), ocorreram 181 cancelamentos, 88 chegadas e 93 partidas, segundo a Aena Brasil, concessionária que administra o serviço.

No Aeroporto Internacional de Guarulhos, a reportagem observou filas de clientes que esperavam pela remarcação de horários nesta quinta e ouviu queixas de passageiros afetados por cancelamentos ou atrasos. Procurada pela reportagem, a operadora GRU Airport não havia fornecido informações sobre o serviço até a publicação deste texto.