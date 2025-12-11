O investigado Alex Leandro Bispo dos Santos, 40, preso sob suspeita de ter matado sua companheira, Maria Katiane Gomes da Silva, 25, foi ao velório da mulher no Ceará e chorou abraçado ao caixão. A imagem está em um vídeo que circula pelas redes sociais.

Maria Katiane morreu na madrugada de 29 de novembro após cair do décimo andar do prédio em que eles viviam, na Vila Andrade, zona oeste de São Paulo. Natural de Crateús (CE), ela foi velada na cidade no dia 1º de dezembro. Em 9 de dezembro, Alex Leandro foi preso temporariamente, por 30 dias, sob suspeita de feminicídio.

A reportagem não conseguiu contato nesta quinta-feira (11) com o advogado André Marques Martins, que atua na defesa de Alex Leandro.