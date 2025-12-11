Após o sucesso das duas primeiras lives da história da marca, realizadas durante a Black Friday, a Farma Conde volta a inovar e anuncia uma nova transmissão ao vivo nesta sexta-feira, 12 de dezembro - data que vem ganhando relevância no calendário do varejo nacional.

Com o tema “Cuidados com a Saúde no Verão”, a live antecipa a chegada da estação mais quente do ano e reforça o compromisso da rede com o bem-estar, a prevenção e a atenção ativa aos seus consumidores.

“Estamos atentos ao 12.12 como um momento estratégico para o varejo. Essa live celebra o verão levando informação, interação e benefícios exclusivos aos clientes”, destaca Claudia Conde, farmacêutica e fundadora da Farma Conde.

Ação estratégica