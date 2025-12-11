Xuxa Meneghel foi submetida a uma cirurgia na coluna lombar após ser diagnosticada com estenose de canal, condição que causa compressão nervosa e pode provocar dores intensas. O procedimento, feito na segunda-feira (8), em São Paulo, foi descrito pelo neurocirurgião Francisco Sampaio Jr. como minimamente invasivo, do tipo foraminoplastia endoscópica. A apresentadora apresentou boa evolução clínica e recebeu alta dois dias depois, apurou o G1.

Leia mais: Xuxa revela que tem alopecia androgenética; entenda a condição

Segundo o médico, o problema de Xuxa não é hérnia de disco, mas um estreitamento do canal vertebral provocado pelo desgaste natural do disco intervertebral, algo cada vez mais comum e que atinge a maioria da população ao longo da vida. A compressão pode gerar dor lombar, dificuldade para caminhar, irradiação para as pernas e perda de força muscular.