Xuxa Meneghel foi submetida a uma cirurgia na coluna lombar após ser diagnosticada com estenose de canal, condição que causa compressão nervosa e pode provocar dores intensas. O procedimento, feito na segunda-feira (8), em São Paulo, foi descrito pelo neurocirurgião Francisco Sampaio Jr. como minimamente invasivo, do tipo foraminoplastia endoscópica. A apresentadora apresentou boa evolução clínica e recebeu alta dois dias depois, apurou o G1.
Segundo o médico, o problema de Xuxa não é hérnia de disco, mas um estreitamento do canal vertebral provocado pelo desgaste natural do disco intervertebral, algo cada vez mais comum e que atinge a maioria da população ao longo da vida. A compressão pode gerar dor lombar, dificuldade para caminhar, irradiação para as pernas e perda de força muscular.
A estenose de canal tem diferentes causas, incluindo artrose, hérnia de disco, osteófitos (“bico de papagaio”), espessamento de ligamentos e até traumas ou tumores. O diagnóstico normalmente depende de exames como raio-x e ressonância magnética. Os tratamentos variam de fisioterapia e medicação a procedimentos minimamente invasivos, e a cirurgia é indicada quando há dor intensa, fraqueza progressiva ou falha das abordagens convencionais.
Especialistas reforçam que hábitos saudáveis ajudam a prevenir o agravamento do quadro, tais como fortalecimento muscular supervisionado, controle de peso, flexibilidade, ergonomia adequada no dia a dia, técnica correta para levantar cargas e abandono do tabagismo. Exercícios de impacto excessivo, como stiff, agachamento com carga pesada e corrida em excesso devem ser evitados por quem já apresenta predisposição.
*Com informações do G1