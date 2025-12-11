O Senado mexicano aprovou tarifas de até 50% sobre importações de países como China e Brasil, com início previsto para 2026. A medida, que busca proteger a indústria nacional e ampliar a arrecadação federal, foi aprovada por ampla maioria e atinge setores como automóveis, autopeças, têxteis, vestuário, plásticos e aço.
O texto final reduz tarifas de cerca de dois terços das 1.400 categorias de produtos previstas originalmente, mas mantém alíquotas elevadas para itens de nações sem acordo comercial com o México, incluindo Índia, Coreia do Sul, Tailândia e Indonésia. Para a maior parte dos produtos, a taxa deve ficar em até 35%.
A decisão provocou reação imediata da China, cujo Ministério do Comércio afirmou que medidas unilaterais prejudicam o comércio bilateral e pediu ao governo mexicano que revise o pacote tarifário. Pequim classificou o movimento como protecionista e contrário às tendências globais de integração econômica.
A medida também é vista como alinhada à pressão dos Estados Unidos para reduzir a dependência econômica de países latino-americanos em relação à China. O governo mexicano estima arrecadar US$ 3,76 bilhões adicionais no próximo ano com o novo regime tarifário.
*Com informações do SBT News