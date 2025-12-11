O Senado mexicano aprovou tarifas de até 50% sobre importações de países como China e Brasil, com início previsto para 2026. A medida, que busca proteger a indústria nacional e ampliar a arrecadação federal, foi aprovada por ampla maioria e atinge setores como automóveis, autopeças, têxteis, vestuário, plásticos e aço.

O texto final reduz tarifas de cerca de dois terços das 1.400 categorias de produtos previstas originalmente, mas mantém alíquotas elevadas para itens de nações sem acordo comercial com o México, incluindo Índia, Coreia do Sul, Tailândia e Indonésia. Para a maior parte dos produtos, a taxa deve ficar em até 35%.