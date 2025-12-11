Parte das cidades de Cotia (região do Atalaia) e São Bernardo do Campo (região do Baeta Neves) também sentem os efeitos da falta de energia.

O sistema foi muito impactado pelo longo período sem eletricidade para bombear a água. A Sabesp afirmou que, assim que o bombeamento é retomado, a água volta a fluir pelas tubulações, reabastecendo as caixas-d?água de cada casa e edifício no caminho, por isso a recuperação é gradativa.

Por isso, a Sabesp orienta aos clientes que façam consumo consciente da água armazenada nos reservatórios domiciliares até a completa recuperação dos sistemas. Os imóveis residenciais que possuem caixa-d?água, podem sentir menos os efeitos. A companhia disse que está em contato com a Enel, acompanhando os trabalhos de restabelecimento da eletricidade.