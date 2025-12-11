A Polícia Civil de Alagoas apura o assassinato de Maria Graciele dos Santos, de 25 anos, encontrada morta na madrugada de terça-feira (9) em Coruripe, no litoral sul do estado.
Ela levou dois tiros no pescoço enquanto dormia ao lado dos filhos pequenos. Segundo a investigação, Maria havia se mudado para a cidade pouco mais de 20 dias antes, após deixar Caruaru devido a ameaças do ex-marido, apontado como principal suspeito.
Câmeras de segurança registraram o momento em que dois ocupantes de um carro chegam à rua e fogem logo após os disparos. A polícia já pediu a prisão do ex-companheiro.
*Com informações do SBT News