EX-MARIDO SUSPEITO

Mãe é morta a tiros enquanto dormia com filhos

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/Redes sociais
Ela levou dois tiros no pescoço enquanto dormia ao lado dos filhos pequenos.
A Polícia Civil de Alagoas apura o assassinato de Maria Graciele dos Santos, de 25 anos, encontrada morta na madrugada de terça-feira (9) em Coruripe, no litoral sul do estado.

Leia mais: Crueldade: mãe e filha de 5 anos são mortas a tiros em casa

Ela levou dois tiros no pescoço enquanto dormia ao lado dos filhos pequenos. Segundo a investigação, Maria havia se mudado para a cidade pouco mais de 20 dias antes, após deixar Caruaru devido a ameaças do ex-marido, apontado como principal suspeito.

Câmeras de segurança registraram o momento em que dois ocupantes de um carro chegam à rua e fogem logo após os disparos. A polícia já pediu a prisão do ex-companheiro.

*Com informações do SBT News

