A Polícia Civil de Alagoas apura o assassinato de Maria Graciele dos Santos, de 25 anos, encontrada morta na madrugada de terça-feira (9) em Coruripe, no litoral sul do estado.

Ela levou dois tiros no pescoço enquanto dormia ao lado dos filhos pequenos. Segundo a investigação, Maria havia se mudado para a cidade pouco mais de 20 dias antes, após deixar Caruaru devido a ameaças do ex-marido, apontado como principal suspeito.