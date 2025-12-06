Os grupos foram sorteados ontem e o Brasil caiu no C, ao lado de Marrocos, Haiti e Escócia. A seleção estreia em 13 de junho contra os marroquinos, volta a campo no dia 19 diante do Haiti e encerra a fase de grupos em 24 de junho, contra a Escócia.

A Fifa anuncia neste sábado (6), em evento realizado em Washington (EUA), os horários e os locais das partidas da Copa do Mundo de 2026. A divulgação organiza o caminho das 48 seleções no torneio e permite que torcedores e federações iniciem o planejamento logístico para a competição.

Os demais grupos também foram confirmados, com destaque para o Grupo A (México, África do Sul, Coreia do Sul e Repescagem Europa D), o Grupo B (Canadá, Repescagem Europa A, Catar e Suíça) e o Grupo D (Estados Unidos, Paraguai, Austrália e Repescagem Europa C).

A competição ainda reúne confrontos de peso como Alemanha, Curaçao, Costa do Marfim e Equador no Grupo E; Holanda, Japão, Europa B e Tunísia no Grupo F; Bélgica, Egito, Irã e Nova Zelândia no Grupo G; Espanha, Cabo Verde, Arábia Saudita e Uruguai no Grupo H; além de França, Senegal, Repescagem Intercontinental 2 e Noruega no Grupo I.

Argentina, Argélia, Áustria e Jordânia formam o Grupo J; Portugal lidera o Grupo K ao lado da Repescagem Intercontinental 1, Uzbequistão e Colômbia; e a Inglaterra encabeça o Grupo L com Croácia, Gana e Panamá.