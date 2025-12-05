Atual campeã do mundo, a Argentina pegou, em tese, um caminho mais tranquilo na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, enquanto a França, que ficou com o vice no Qatar, deve ter mais trabalho para avançar ao mata-mata.

Tricampeã mundial, a Argentina de Lionel Messi caiu em um grupo com três seleções de menor tradição no futebol -Argélia, Áustria e Jordânia.

A Jordânia, 66º do ranking da Fifa, é uma das quatro estreantes em edições do Mundial -ao lado de Cabo Verde, Curaçao e Uzbequistão. Ela bateu na trave em 2014, quando caiu na repescagem, para o Uruguai.