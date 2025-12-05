Cabeça de chave do Grupo C, ao lado de Marrocos, Haiti e Escócia, a seleção brasileira poderá cruzar com Holanda, Japão, Tunísia ou uma seleção europeia vinda da repescagem caso avance ao mata-mata da Copa do Mundo de 2026.

Se terminar na liderança da sua chave, o Brasil enfrentará o segundo colocado do Grupo F. O duelo está previsto para 29 de junho, uma segunda-feira, em Houston.

Caso o time comandado por Carlo Ancelotti avance na segunda posição, o adversário será o vencedor do Grupo F. Nesse cenário, a partida também está marcada para o dia 29, mas ocorrerá em Monterrey, no México.