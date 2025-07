Brasileiro é executado com mais de 30 tiros na fronteira; VÍDEO

A polícia paraguaia investiga a morte do brasileiro executado com mais de 30 tiros na noite de quinta-feira (17) em Yby Yaú, cidade próxima à fronteira com o Brasil, a cerca de 100 km de Ponta Porã (MS). A principal suspeita é de que o crime tenha relação com acertos de contas entre grupos ligados ao crime organizado que atuam na região. A informação é do Campo Grande News.

A vítima foi identificada como Ademir de Borba, de 50 anos, que estaria morando na casa há cerca de um mês. Ele era procurado pela Justiça brasileira.