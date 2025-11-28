Em meio ao aumento do consumo de medicamentos para emagrecer e da procura também por versões falsificadas, a Polícia Federal realizou nesta quinta-feira (27) uma operação contra uma rede clandestina de produção, fracionamento e comercialização de canetas emagrecedoras com o princípio ativo tirzepatida, presente no Mounjaro, medicamento injetável utilizado para tratamento de diabetes e obesidade.

Segundo especialistas, o uso de remédios falsos arrisca a saúde, uma vez que não se sabe ao certo qual substância está presente no produto. Pode ainda causar contaminação se as seringas não estiverem estéreis. Além disso, no caso do Mounjaro, pode não controlar a glicemia de pacientes com diabetes.