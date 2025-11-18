A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu uma mulher em flagrante nesta segunda-feira (17) por suspeita de armazenar, vender e aplicar clandestinamente tirzepatida, substância usada em medicamentos para diabetes e também em canetas emagrecedoras como o Mounjaro.

Maria Vanda Gonçalves do Nascimento Freitas foi presa em casa, em Nilópolis, na Baixada Fluminense. Segundo a investigação, ela realizava a aplicação das doses dentro de casa, sem formação profissional regulamentada nem condições sanitárias adequadas.

A mulher foi autuada por crime contra a saúde pública. A reportagem não conseguiu localizar a defesa dela.