Galípolo: BC está incomodado com inflação e defende juros altos

O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, afirmou nesta quinta-feira (23) que a instituição está “bastante incomodada” com a inflação ainda fora da meta, mas disse que o país vive um processo rápido de desinflação. Durante evento na Indonésia, ele reforçou que a política monetária continuará restritiva “por um período prolongado”.

A meta de inflação é de 3%, com margem de 1,5 ponto percentual. A projeção do mercado, segundo a pesquisa Focus, aponta IPCA de 4,7% em 2025 e sem perspectiva de atingir o centro da meta até 2028.