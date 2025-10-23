23 de outubro de 2025
FORA DA META

Galípolo: BC está incomodado com inflação e defende juros altos

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/Roque de Sá/Agência Senado
Na Indonésia, o presidente do BC reforçou que a política monetária continuará restritiva “por um período prolongado”.
O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, afirmou nesta quinta-feira (23) que a instituição está “bastante incomodada” com a inflação ainda fora da meta, mas disse que o país vive um processo rápido de desinflação. Durante evento na Indonésia, ele reforçou que a política monetária continuará restritiva “por um período prolongado”.

Leia mais: Mercado reduz expectativas de inflação para 5,05% em 2025

A meta de inflação é de 3%, com margem de 1,5 ponto percentual. A projeção do mercado, segundo a pesquisa Focus, aponta IPCA de 4,7% em 2025 e sem perspectiva de atingir o centro da meta até 2028.

O Banco Central manteve a taxa Selic em 15% e indicou que pretende conservar os juros nesse nível para conter os preços.

*Com informações do SBT News

