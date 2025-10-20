Após impasse, Petrobras pode perfurar poço na Foz do Amazonas

A Petrobras afirmou nesta segunda-feira (20) que obteve licença para a perfuração do primeiro poço em águas profundas na bacia da Foz do Amazonas, projeto que vinha sendo alvo de embate entra as áreas ambiental e energética do governo.

A estatal falou que a perfuração "está prevista para ser iniciada imediatamente" e deve durar cinco meses. Ou seja, estará ocorrendo enquanto o planeta debate medidas para combater a mudança climática na COP30, em Belém -também a base das operações de perfuração.