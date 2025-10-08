08 de outubro de 2025
INTOXICAÇÃO

Estado de SP confirma 5ª morte por metanol

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/pochteca
O governo paulista confirma 20 casos de intoxicação e investiga outros 181 suspeitos.
Subiu para cinco o número de pessoas que morreram após ingerir bebidas alcoólicas adulteradas com metanol em São Paulo. As vítimas são quatro homens: três da capital e um de Osasco, e uma mulher de 30 anos, de São Bernardo do Campo, identificada como Bruna Araújo de Souza, informou o G1.

Leia mais: Bebida adulterada: Veja lista de locais interditados em SP

Bruna estava internada desde o fim de setembro após beber vodca misturada com suco de pêssego em um bar no Grande ABC. Segundo a prefeitura, ela chegou entubada ao hospital e morreu nessa segunda-feira (6), depois que a equipe médica e a família autorizaram cuidados paliativos.

Com a nova atualização, o governo paulista confirma 20 casos de intoxicação e investiga outros 181 suspeitos. A Secretaria de Saúde informou ainda que o antídoto usado no tratamento contra envenenamento por metanol deve chegar ao país nos próximos dias.

A Polícia Civil investiga a origem das bebidas e já esteve na distribuidora que forneceu o produto. O responsável nega ser o único fornecedor.

O metanol é uma substância tóxica e quase impossível de ser identificada a olho nu. Mesmo pequenas quantidades podem causar náuseas, perda de visão e morte.

