Estado de SP confirma 5ª morte por metanol

Subiu para cinco o número de pessoas que morreram após ingerir bebidas alcoólicas adulteradas com metanol em São Paulo. As vítimas são quatro homens: três da capital e um de Osasco, e uma mulher de 30 anos, de São Bernardo do Campo, identificada como Bruna Araújo de Souza, informou o G1.

Leia mais: Bebida adulterada: Veja lista de locais interditados em SP

Bruna estava internada desde o fim de setembro após beber vodca misturada com suco de pêssego em um bar no Grande ABC. Segundo a prefeitura, ela chegou entubada ao hospital e morreu nessa segunda-feira (6), depois que a equipe médica e a família autorizaram cuidados paliativos.