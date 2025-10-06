Bebida adulterada: Veja lista de locais interditados em SP

O governo de São Paulo divulgou nesta segunda-feira (6) a lista de dez estabelecimentos interditados por suspeita de envolvimento com bebidas adulteradas. As interdições resultam do avanço dos casos de intoxicação por metanol no estado.

Segundo o governador Tarcísio de Freitas, as suspensões foram definidas a partir do cruzamento de notas fiscais para rastrear a origem das bebidas vendidas nos bares onde houve contaminação. As análises apontaram inconsistências na procedência dos produtos, mas ainda não há confirmação da presença de metanol nas amostras apreendidas.