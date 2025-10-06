Bebida adulterada: Veja lista de locais interditados em SP

O governo de São Paulo divulgou nesta segunda-feira (6) a lista de dez estabelecimentos interditados por suspeita de envolvimento com bebidas adulteradas. As interdições resultam do avanço dos casos de intoxicação por metanol no estado.
Segundo o governador Tarcísio de Freitas, as suspensões foram definidas a partir do cruzamento de notas fiscais para rastrear a origem das bebidas vendidas nos bares onde houve contaminação. As análises apontaram inconsistências na procedência dos produtos, mas ainda não há confirmação da presença de metanol nas amostras apreendidas.
Foram interditadas seis distribuidoras e quatro bares em diferentes regiões da Grande São Paulo.
Confira a lista divulgada:
• Bebilar Distribuidora (Bela Vista)
• BBR Supermercado (Bela Vista)
• Bar e Restaurante Ministrão (Jardins)
• Torres Bar (Mooca)
• Adega Fim de Semana (M’Boi Mirim)
• Empório Santos (Cidade Dutra)
• Adega do Lelê (Osasco)
• Adega Los Hermanos (Osasco)
• Villa Jardim (São Bernardo do Campo)
• Brasil Excellance Comercial Distribuidora de Bebidas (Barueri)
O bar Beco do Espeto, no Itaim Bibi, também foi interditado, mas obteve liminar judicial para reabrir. O estabelecimento suspendeu temporariamente a venda de bebidas destiladas e informou que está revisando toda a cadeia de fornecimento.
O governo paulista informou ainda que empresas que não comprovarem a origem dos produtos correm risco de perder a inscrição estadual.
Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil já tem 16 casos confirmados de intoxicação por metanol — 14 em São Paulo e 2 no Paraná — e outros 209 suspeitos em investigação. O estado concentra também duas mortes confirmadas e 13 em apuração.
*Com informações do InfoMoney