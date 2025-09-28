Influenciador suspeito de desviar R$146 mi é preso na Argentina

O influenciador e empresário Gabriel Spalone, de 29 anos, suspeito de chefiar um esquema que desviou R$ 146 milhões via PIX, será apresentado à Justiça argentina nesta segunda-feira (29).

Spalone era foragido no Brasil desde terça (23), alvo da Operação Dubai da Polícia Civil de São Paulo. Ele foi detido no Panamá, mas solto em seguida porque não constava na lista da Interpol. Horas depois, seu nome entrou no alerta vermelho internacional, e o empresário foi preso em Buenos Aires, ao desembarcar no aeroporto de Ezeiza.