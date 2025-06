RJ: Adolescente mata a família inteira porque recebeu um 'não'

A Polícia Civil apreendeu na quarta-feira (25) um adolescente de 14 anos suspeito de assassinar os próprios pais e o irmão caçula, de três anos, no município de Itaperuna, no Noroeste Fluminense (RJ). Os crimes aconteceram no sábado (21), mas só vieram à tona após o registro do desaparecimento feito pela avó do garoto.

Na tarde de terça-feira (24), a avó do adolescente procurou a delegacia ao lado do neto para registrar o desaparecimento dos familiares, alegando que não conseguia contato com eles desde o fim de semana. Diante da situação, agentes da Polícia Civil foram até a casa da família e realizaram perícia no local. Foram encontradas manchas de sangue no colchão do casal e sinais de que parte do material havia sido queimado.

O forte odor vindo da cisterna levantou a suspeita dos investigadores, que localizaram os corpos das três vítimas. Confrontado, o adolescente confessou o triplo homicídio e a tentativa de ocultação dos cadáveres.

Ele foi apreendido e responderá por ato infracional análogo a triplo homicídio e ocultação de cadáver. O caso segue é investigado pela Polícia Civil.