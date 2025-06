Niterói pagará translado do corpo de Juliana ao Brasil

O prefeito Rodrigo Neves (PDT) informou nas redes sociais que conversou com a irmã de Juliana, Mariana Marins, e assumiu o compromisso de garantir o retorno do corpo ao município, onde ela será velada e sepultada. “Que Deus conforte o coração da família linda de Juliana e todos seus amigos e amigas”, escreveu Neves.

A Prefeitura de Niterói anunciou, nessa quarta-feira (25), que vai arcar com os custos do traslado do corpo de Juliana Marins, de 26 anos, de volta ao Brasil. A jovem, natural da cidade, foi encontrada morta após cair de uma trilha durante uma expedição ao Monte Rinjani, na Indonésia, onde passou quatro dias à espera de resgate.

Em homenagem à jovem, a prefeitura também decretou luto oficial de três dias na cidade. Em nota divulgada ontem, o governo municipal lamentou a tragédia:

"Após o feriado municipal em homenagem ao padroeiro de Niterói, São João Batista, as atividades foram retomadas com um profundo sentimento de luto. Recebemos com tristeza a notícia do falecimento de Juliana Marins, jovem niteroiense que sonhava em conhecer o mundo e viveu com alegria e coragem."

A operação de resgate do corpo, realizada na quarta-feira, mobilizou equipes da Agência Nacional de Busca e Resgate (Basarnas) da Indonésia e voluntários locais. Juliana foi localizada a cerca de 600 metros de profundidade numa encosta rochosa de difícil acesso, no segundo maior vulcão do país. O corpo foi içado após mais de sete horas de operação.