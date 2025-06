Alexandre Pato se oferece para pagar traslado do corpo de Juliana

O ex-jogador Alexandre Pato confirmou à Folha de S.Paulo que se ofereceu para arcar com as despesas do traslado do corpo de Juliana Marins.

A brasileira foi encontrada morta na última terça-feira (24) após se acidentar na trilha do vulcão Rinjani, na Indonésia. Ela passou três dias escorada em um penhasco esperando por resgate.

A irmã de Juliana, Marcela Marins, foi contatada pela reportagem por telefone, mas não quis comentar se sua família aceitará a ajuda do atleta.