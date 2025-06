Granizo, ventania e chuva: 1ª frente fria do inverno chega a SP

A Defesa Civil de São Paulo alertou neste domingo (22) para a chegada da primeira frente fria intensa do inverno, prevista para segunda-feira (23). O avanço do sistema trará chuvas fortes, ventos intensos e queda acentuada nas temperaturas em várias regiões do estado.

Há risco de granizo em alguns municípios e possibilidade de alagamentos, quedas de árvores e outros transtornos, especialmente na capital e nas áreas de Campinas, Sorocaba, Vale do Paraíba, Itapeva, Registro, litoral e Região Metropolitana de São Paulo.

No interior, cidades como Presidente Prudente, Araçatuba, Tupã, São José do Rio Preto, Barretos, Franca, Araraquara, Bauru e Marília devem enfrentar chuvas moderadas com rajadas de vento. O frio marca a primeira onda significativa desde o início oficial do inverno, na última sexta-feira (20).