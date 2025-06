Corpo de Juliana é içado do vulcão em missão de mais de 7h; VÍDEO

Após mais de sete horas de trabalho ininterrupto, equipes da Agência Nacional de Busca e Resgate da Indonésia (Basarnas) conseguiram concluir, nesta quarta-feira (25), a retirada do corpo da brasileira Juliana Marins, de 26 anos, do interior do Monte Rinjani. O corpo foi levado até uma base de apoio montada na montanha, de onde será encaminhado ao hospital Bayangkara para os trâmites legais.

Leia mais: 'Ela não resistiu', lamenta família sobre a morte de Juliana

Devido às condições climáticas adversas e à visibilidade reduzida durante a noite, as autoridades da equipe de Assistência de Busca e Salvamento em Desastres optaram por iniciar os trabalhos ao amanhecer. A logística do resgate envolveu acampamentos avançados em dois pontos: um com três pessoas a 400 metros de profundidade, e outro com quatro integrantes a 600 metros.

Indonésios pedem respeito às equipes de resgate

Em meio à comoção, o órgão indonésio equivalente à Defesa Civil publicou um vídeo nas redes sociais com um recado direto aos críticos. A gravação afirma: "O trekking ao Monte Rinjani é um esporte turístico extremo. Seja respeitoso, entenda que há limitações. Quando acontece um acidente, não culpe os socorristas, a menos que você já tenha estado no lugar deles!" A mensagem foi divulgada após uma onda de comentários de brasileiros nas páginas oficiais do governo indonésio, responsabilizando a demora no resgate pela morte da jovem.