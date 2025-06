'Ela não resistiu', lamenta família sobre a morte de Juliana

“Com imensa tristeza, informamos que ela não resistiu”, declarou a família, que vinha atualizando o caso pelo perfil dedicado às buscas. A equipe de resgate finalmente chegou até o local onde Juliana estava, após quatro dias de operações numa região de difícil acesso e com clima instável.

A publicitária brasileira Juliana Marins, de 26 anos, foi encontrada morta nesta terça-feira (24), segundo informou a família nas redes sociais por volta das 11h, no horário de Brasília. Ela estava desaparecida desde a madrugada de sexta-feira (20), quando caiu dum penhasco durante trilha no Monte Rinjani, na Indonésia.

Durante os trabalhos, as equipes enfrentaram obstáculos como o terreno acidentado, ventos e neblina. Técnicas de descida vertical foram empregadas, e ao menos sete socorristas conseguiram se aproximar da jovem ainda na segunda-feira, mas precisaram interromper os trabalhos ao anoitecer.

Nesta terça, o Parque Nacional do Monte Rinjani anunciou o fechamento temporário da rota de escalada entre Pelawangan Sembalun e o pico do vulcão, com o objetivo de acelerar a operação de evacuação. O fechamento é por tempo indeterminado.

Trilha exige preparo físico e já registrou acidentes fatais

Juliana estava em mochilão pela Ásia desde fevereiro e contratou uma agência local para subir o Monte Rinjani, o segundo pico mais alto da Indonésia, com 3.726 metros de altitude. A trilha até o cume pode levar até quatro dias e exige preparo físico. De acordo com o parque, acidentes fatais já ocorreram no local, muitas vezes relacionados à falta de preparo ou ao uso de guias não certificados.