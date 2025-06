Cantora viraliza limpando praça após show em SC; VÍDEO

Quem disse que estrela sertaneja só pisa no palco? A cantora e sanfoneira Bia Socek mostrou que também manda bem no soprador de folhas nas mãos. Depois de se apresentar na 19ª Festa da Gastronomia Italiana, em Nova Veneza (SC), a artista foi flagrada literalmente "varrendo a fama" da praça Humberto Bortoluzzi, onde rolou o show no último domingo (22).

No vídeo postado por ela mesma nas redes sociais nesta terça (24), Bia aparece limpando a área com bom humor: “Vocês acham que eu só vim cantar? Tô aqui limpando a praça, deixa eu trabalhar”, brincou.