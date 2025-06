Pitbull da família ataca pai e filho durante convulsão da mãe

Um pitbull atacou violentamente pai e filho na madrugada desta terça-feira (24), no bairro Regina Bastelli, em Limeira (SP), enquant a mãe sofria uma crise de convulsão. A informação é do site local Rápido no Ar.

O caso ocorreu quando o homem de 46 anos se aproximou da esposa para ampará-la. Nesse momento, o cachorro, criado com a família, avançou nele, ferindo-o gravemente. Ao tentar conter o animal e socorrer o pai, o filho, de 24 anos, também foi mordido.