Brasileiros invadem perfis oficiais e culpam governo indonésio

Brasileiros vêm lotando as redes sociais oficiais do governo da Indonésia com críticas e acusações, nesta terça-feira (24), após a confirmação da morte de Juliana Marins, de 26 anos, que caiu numa trilha no Monte Rinjani e esperou por quatro dias o resgate.

A demora nas operações de salvamento foi o principal motivo da revolta. “Negligência!!! A primeira vez que ela foi encontrada estava a só 250m, esperaram a menina chegar a 1km e sem vida pra conseguir chegar até ela. Revoltante”, escreveu uma usuário.