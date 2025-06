SP pode ter tarde mais fria do ano hoje e 0°C na quarta-feira

Ainda podem ocorrer rajadas de vento, porém com menor intensidade. No decorrer do dia, as nuvens se dissipam, mas apesar do predomínio do sol, a temperatura vai permanecer em declínio.

Na quarta, a previsão é de predomínio de sol entre poucas nuvens. Mas o céu claro será enganoso e há expectativa de um novo recorde de temperatura mínima, que deve ficar em média na casa dos 5°C na zona norte, e bem abaixo desse valor nos bairros mais afastados, como Engenheiro Marsilac, na região de Parelheiros, no extremo sul do município. Nesse local, é possível que a temperatura fique próxima de 0°C.

Devido a esse cenário de frio extremo, a Defesa Civil Municipal decretou o estado de alerta para baixas temperaturas desde o último domingo (22) em toda a capital paulista. Nesta segunda, a máxima registrada pelo Inmet foi de 24,8°C às 11h. Às 13h, porém, já estava 18,7°C.