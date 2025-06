Israel explode prisão de inimigos políticos do Irã

Após os Estados Unidos entrarem oficialmente na guerra ao lado de Israel, aviões israelenses atacaram nesta segunda-feira (23) a prisão de Evin, em Teerã, conhecida por abrigar opositores do regime desde a Revolução Islâmica de 1979. O ministro das Relações Exteriores de Israel, Gideon Saar, comemorou o ataque nas redes sociais com a frase “¡Viva la libertad!”, acompanhada de um vídeo da explosão.

Apesar das ameaças de vingança feitas por Teerã desde o bombardeio americano contra instalações nucleares no domingo (22), até agora o Irã não realizou represálias diretas contra os EUA. O governo Trump insiste que o objetivo da operação é desmantelar o programa nuclear iraniano, embora o próprio presidente tenha sugerido em rede social a possibilidade de “mudança de regime”.

Embora continue lançando mísseis contra Israel, sua capacidade militar foi enfraquecida após a morte de comandantes-chave, a derrota do Hezbollah no Líbano e a queda do aliado sírio Bashar al-Assad. Mesmo com parlamentares iranianos cogitando fechar o estreito de Ormuz, por onde passa 20% do petróleo mundial, o mercado reagiu com ceticismo: o preço do barril de Brent oscilou pouco nesta segunda.

Enquanto isso, ganha força dentro do regime iraniano a disputa pela sucessão do aiatolá Ali Khamenei, de 86 anos. Dois nomes despontam: o filho do líder supremo, Mojtaba Khamenei, e Hassan Khomeini, neto do fundador da revolução e figura com apoio de setores reformistas e conservadores.