O que levou mulher a viajar 2 mil km com 'marido reborn'?; VÍDEO

Apaixonada por motos e por estrada, Isabella Matheus Jonsson, de 30 anos, encontrou a solução para não perder o passeio para casais promovido pelo grupo de motociclismo do qual faz parte: como o marido não podia acompanhá-la, ela confeccionou um “marido reborn”, em tamanho real, e percorreu mais de 2 mil quilômetros com ele na garupa.

Isabella, que mora em Mundo Novo (MS) e é estudante de terapia ocupacional, contou que a ideia surgiu como brincadeira, mas ganhou proporções inesperadas. Ela explicou que convive com o Transtorno do Espectro Autista (TEA) e tem hiperfoco em pilotar motos, paixão que herdou do pai, com quem cresceu no meio motociclístico.

“Era um passeio de dia dos namorados e meu marido não podia ir e eu queria muito, aí falei então eu vou do mesmo jeito eu vou fazer o marido reborn para mim e fiz. Só que assim não foi para levar a sério, foi para dar risada mesmo foi uma brincadeira que eu fiz", contou ao Lado B.

A motociclista também revelou que foi o marido quem a incentivou a voltar a andar de moto na fase em que enfretava depressão.