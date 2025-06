Mãe confunde internautas com 'boneca reborn' de verdade; VÍDEO

"Ela é bem molinha, muito realista. Olha só essa bebê reborn, gente! Eu amei, vocês gostaram?", diz Gabriella no vídeo. A semelhança da bebê com as bonecas gerou confusão entre os internautas, que se dividiram entre elogios e dúvidas. Houve quem achasse que se tratava de uma boneca de verdade.

Um vídeo despretensioso de uma mãe capixaba brincando com a aparência da filha acabou viralizando nas redes sociais. A arquiteta Gabriella Ultramar, de Cachoeiro de Itapemirim (ES), compartilhou o registro em que apresenta a filha, Cecília, de apenas quatro meses, como se fosse um bebê reborn. A publicação já ultrapassa 8 milhões de visualizações.

Ao jornal A Gazeta, Gabriella contou que a viralização foi totalmente inesperada. “Foi um vídeo feito no improviso, sem edição, sem planejamento. Postei no domingo e, na segunda de manhã, já tinha 400 mil visualizações. Nunca imaginei passar por isso”.

A repercussão foi tamanha que ultrapassou a barreira do bom humor. Além de comentários divertidos, Gabriella recebeu críticas de quem achou que ela estivesse zombando de mães que cuidam de bebês reborn como se fossem filhos. “Algumas pessoas disseram que eu deveria adotar uma criança em vez de postar com boneca. Fiquei surpresa com tantas interpretações diferentes para algo que, pra mim, era uma brincadeira clara.”

Apesar das reações negativas, a mãe da pequena Cecília se diz feliz com a recepção do vídeo, apesar de se preocupar com a exposição da filha.