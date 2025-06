Vítimas de queda de balão morreram abraçadas, relata delegado

Três das oito pessoas que morreram na queda de um balão de turismo em Praia Grande, no sul de Santa Catarina, foram encontradas carbonizadas e abraçadas dentro do cesto, sem terem conseguido escapar das chamas. A informação foi confirmada pelo delegado-geral da Polícia Civil do estado, Ulisses Gabriel, em entrevista à rádio CBN no sábado (21).

Leia mais: Corpos são liberados, e vítimas começam a ser veladas

A aeronave transportava 21 pessoas no momento do acidente, incluindo o piloto. Segundo relatos colhidos pela investigação, o incêndio começou no cesto, possivelmente provocado por um maçarico, e rapidamente se espalhou. Enquanto 13 ocupantes conseguiram saltar antes da nova subida do balão, os demais ficaram presos. Entre eles, as três vítimas localizadas abraçadas, em um gesto de desespero e solidariedade nos últimos instantes de vida.