Governo corre para editar MP e evitar alta na conta de luz

Pressionado após a derrubada de vetos presidenciais que podem encarecer a conta de luz dos brasileiros, o governo Lula decidiu acelerar a edição de uma medida provisória (MP) com o objetivo de conter os impactos financeiros da medida. A previsão é que o texto seja enviado ao Congresso ainda em junho.

Para evitar resistência, o Palácio do Planalto buscou apoio direto do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), e de lideranças do Centrão. O líder do governo no Congresso, senador Randolfe Rodrigues (sem partido-AP), também entrou nas articulações. O senador Eduardo Braga (MDB-AM) participou das conversas e o Planalto ainda aguarda a indicação de um nome da Câmara dos Deputados para acompanhar a edição da MP.