O que houve com os 4 que saltaram de balão ainda muito alto?

No acidente com um balão de turismo em Praia Grande (SC), na manhã deste sábado (21), 4 das 8 vítimas pularam do balão já em chamas, e de uma altura mais elevada. As outras quatro não saíram do cesto e morreram carbonizadas, de acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina.

Outras 13 pessoas, incluindo o piloto, conseguiram pular antes do fogo tomar conta do balão e despencar no chão. Todas tiveram ferimentos leves.